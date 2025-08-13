Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin lisansüstü diplomaları da YÖKSİS'ten silindi

İstanbul Üniversitesi (İÜ), “yatay geçişlerinin usulsüz olduğu” gerekçesiyle diplomaları iptal edilen 28 kişinin lisansüstü diplomalarının da 24 Temmuz itibarıyla iptal edildiğini duyurdu.

Kararın ardından söz konusu kişilerin bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) işlendiği ve resmi yazıyla ilgili üniversitelere iletildiği bildirildi.

İÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda, 28 kişinin lisansüstü diplomalarının iptal edildiği ve YÖKSİS kayıtlarının güncellendiği belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaşanan gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Emir, kararın CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu sınıf arkadaşlarını hedef aldığını savundu.

Ekrem İmamoğlu ile aynı sınıfta okudukları için suçlu ilan edilen 28 kişinin başka üniversitelerde binbir emekle aldığı lisans ve lisansüstü diplomalarını da iptal ettirmek için, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu bugün tüm üniversitelere yazı gönderdi!



Hiç üniversiteye… pic.twitter.com/kBRjxzcifX — Murat Emir (@muratemirchp) August 13, 2025

Emir, “Hiç üniversiteye gitmeden sahte diploma alanlara dokunmayan, şaibeyle mezun olanları devlet kadrolarına yerleştirenler; Cumhurbaşkanı olacak diye Ekrem İmamoğlu ve sınıf arkadaşlarının tertemiz diplomalarını yok sayıyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Emir, “İstediğiniz kadar diploma iptal edin, sandıktan da çürümüş düzeniniz için yargı önüne çıkmaktan da kaçamayacaksınız” dedi.