Ekrem İmamoğlu: 'Değişim' sürecinin sonuna geldik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP’de üst düzey görevler alan kurmayların katıldığı online toplantının gizlice kaydedildiği ve yayınlandığı ortaya çıktı.

İmamoğlu başkanlığında Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Parti Meclisi Üyeleri Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan’ın katıldığı online toplantıda yer alan bir diğer isim ise CHP eski Grup Başkanvekili Engin Altay oldu.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, 'değişim'le ilgili sürecin sonuna geldiklerini belirterek, "Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım" ifadesini kullandı.

İmamoğlu, görüntüleri sızdıran kişiyi tespit ederlerse hukuki haklarını arayacaklarını söyledi.

İsmail Saymaz'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Görüntülerden anlaşılan o ki, siz kuşkulanmışsınız.

Tabi, kuşkulandım. Ama daha sonra da zaten çıktı. Yapacak bir şey yok. Bir kıymet-i harbiyesi yok. Çünkü biz yanlış bir şey yapmadık. Partiyle ilgili şeyi partililerle konuşuyoruz. Benim belki bu süreçteki 200. toplantım, belki 250., bilmiyorum sayısını. Milletvekilleri, PM üyeleri… Bu heyetle yaptığımız görüşme tek bir takım olarak değerlendirilmemeli. Çok insanla görüştüm. Hâlâ görüşüyorum. Bugün de görüşeceğiz. Partinin meselelerini partideki insanlarla konuşuruz. Bunun ayıbı yok. Şeffaflıktır bu aslında. Ama dışarıda konuşmuyoruz.

Ancak ‘darbe' deniliyor.

Yok canım. Herkesin sorumlulukları var. Ben genel başkanla da dört kez görüşmüşüm. İki kez telefonla konuşmuşum. Yazışmalarımız var. Genel başkanla konuşuyorum bu mevzuları. Genel başkanla konuşan bir insanım ben, başından beri arayışı olan bir insanım. Ayıp yani.

Video ‘ihanet' başlığıyla sunuldu.

O cümleyi sarf eden akıl, kendini tarifler. O tarife uyan insanlar vardır ne yazık ki içeride ve dışarıda. Bu her zaman olmuştur. Biliriz o insanları. Ama önemsemeyiz. Gücü kendinde zanneden bu insanların aslında güçsüz kaldıklarını zaman hep ispat etmiştir. 13 yıldır o tarz kelimelerle beni suçlayan insanlarla mücadele ettim. Onun için hiç önemi yok.

Alışılageldik bir taktik.

Görüntülerin sızdırılmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Bildiğim şeyler değil. Ama tabi ki izini sürüyoruz. Elde ettiğimiz bireyler olursa mutlaka hukuki işlem başlatacağız.

Bu görüntü değişim arayışınızı hızlandırır mı?

Zaten sürecin sonuna evrildi mesele. Bu videoya gerek kalmaksızın bir iki hafta içerisinde toplumla düşüncelerimi paylaşacağım. Elbette ki farklı insanların fikirleriyle olgunlaşıyor.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Bülent Tezcan, Engin Altay ve Selin Sayek Böke gibi isimleri bir arada gördük. Bu görüntüyü değişimi talep edenlerin kadrosu diye yorumladım.

İsmail Bey, değişimin kadrosu çok büyük olur. Şu an büyük bir düşünce harmanı var. Elbette söylediğiniz isimler partinin çok önemli ve değerli isimleri. Ama oraya işi sıkıştırmak asla doğru değil. Düşünsenize, 100 bine yakın insan koca koca e-mailler yazdı web sitemize. Tanıtım olmadan, bir iki hafta içerisinde. Birçok insan yüz yüze görüşme talep etti. Bir kısmıyla yüz yüze, bir kısmıyla topluca… Farklı kurum kuruluşlar, hatta muhalefetin bir kısım temsilcileri ve isimleri fikirlerini beyan ediyor. Geniş bir iştir değişim. Onun için bu süreçte mesele daha geniş ele alındığında kadrolar oluşur. Bir çekirdeğe sıkıştırmanın anlamı yok.