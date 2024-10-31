Ekrem İmamoğlu Esenyurt’tan seslendi: Biz buna teslim olmayacağız, ben sizinle uğraşacağım

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel vatandaşları saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na davet etmişti.

Meydan vatandaşlarla dolarken, ilk konuşmayı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yaptı. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşlara seslendi. İmamoğlu alandaki konuşmasına devam ederken, açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

'Bugün burada Esenyurt'un güzel insanı var. Ne yazıkki her gün bir başka karanlık hamlenin peşinde koşan bir iktidarla karşı karşıyayız. Benim uzun yıllardır tanıdığım bu memleketin yetiştirdiği bir profesörü uyduruk sebeblerle tutuklayıp Esenyurt'u kayyuma emanet ettiler. 31 Mart gününden bugüne hep aynı uygulamaları, sandıkta kaybettiklerini yargı aracılığıyla geri almadılar mı? Önümüzdeki seçimi bugünden kazanmak için şimdiden milleti baskı altına almak istiyorlar. Yapamayacaksınız. Hukuk görüntüsü altında yaptıkları bu utanç verici uygulamanın altında kalacaklar. Bunlar yalanı iftirayı yemek gibi yiyorlar. Kendi işlerine geldiği gibi kıvırıp, her gününü bir yalanla geçiren bir akılla karşı karşıyayız. Bu iş bir siyasi operasyondur.

Ben sizinle uğraşacağım

İlk günden bugüne oy verenler vermeyenler diye ayırdılar mı ya bendesin ya bertarafsın dediler mi? Bunlar kötü insanlar. Bunlar kavga kaos isteyecekler, milletin tek bir güne bile huzurla kalkmasını bile istemeyecekler. Biz buna teslim olmayacağız. Ben sizinle uğraşacağım. Bu kadar net. Bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz. Cumhuriyetin ve demokrasinin çürütülmesine asla seyirci kalmayacağız. Cumhuriyetimizi bu otoriter anlayışa asla teslim etmeyeceğiz. Bunları hep birlikte evine göndereceğiz. Bizi ne mahkemeler ne kumpaslar durdurabilir.

İddianameyi yazanın psikiyatriste gitmesi gerekiyor

İddianameyi okudum. Ben hukukçularımızdan özür diliyorum, o iddianameyi yazanın derhal psikiyatriste gitmesi lazım. Anlaşılmaz, akıldan ve gerçeklikten uzak. Ahmet Özer Başkanımız bir kişiye yakınının vefatından dolayı rahmet mesajı gönderiyor. Buradan terör suçu çıkarıyorlar. Bu nasıl bir akıldır ben anlamıyorum.

Bunlar kötü insanlar. Sadece birileri onun hakkında çözüm sürecine katkı sunabilir dediği için suçlanıyorsa allah aşkına o dönemdeki kamu görevlilerini ne yapacağız allah aşkına?

Ahmak davası

Allah aşına 'ahmak' diye bir dava olur mu? Ahmet Başkan'a da aynısını yapıyorlar. Sonra diyorlar ki 'hadi kendini kanıtla'.''

Taziye telefonu örgüt bağı oldu

Örneğin bakın savcılık diyor ki; neymiş efendim terör örgütü ile bağını gösterir en önemli telefon görüşmesi diye tanımladığı madde var. Mehmet Kaya adlı vatandaşa annesinin cenazesinden dolayı taziyede bulunuyor. Vatandaşın acısını hafifletmek amacıyla söylenilmiş sözü bağlamından koparmak ve buradan terör örgütü bağlantısı kurmak nasıl bir akıl ürünüdür? Bunu bir insan nasıl düşünür anlayamıyorum.

Seçimle bükemediğiniz bu bileği eğemeyeceksiniz

Bunun için böyle bir hamleyi yapmak için insanlıktan, hukuktan, gelenek, göreneklerimizden, izandan hiç nasip almamış olmak gerekir. Bakın siz buradan iktidara sesleniyorum, burası önemli. Siz bakan yaptığınız, vekil yaptığınız, devletin önemli kademelerine getirdiğiniz arkadaşlarınız bir yakınını kaybedince onun kardeşi terör örgütü üyesiymiş diyerek taziyede bulunmuyor musunuz?

Seçimlerde bükemediğiniz bu bileği bir milim eğemeyeceksiniz.