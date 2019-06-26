Ekrem İmamoğlu görevi yarın devralacak
İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, yarın saat 18.30'da görevi devralacak.
YSK tarafından iptal edilen 31 Mart seçimlerinin ardından 23 Haziran'da yenilenen seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu başkanlığı yarın devralacak.
İmamoğlu yarın saat 18.30'da görevi devralacağını açıkladı.
İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Değerli hemşehrilerim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim töreni, 27 Haziran 2019 Perşembe saat 18:30'da Saraçhane'deki İBB Başkanlığı makamında yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimi yarın saat 18:30’da Saraçhane’deki İBB binası önüne bekliyorum." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama:
Değerli hemşehrilerim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim töreni, 27 Haziran 2019 Perşembe saat 18:30'da Saraçhane'deki İBB Başkanlığı makamında yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimi yarın saat 18:30’da Saraçhane’deki İBB binası önüne bekliyorum. #YeniBirBaşlangıç pic.twitter.com/3UeU1THyrl— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 26 Haziran 2019
Millet İttifakı'nın adayı olarak 23 Haziran seçimine katılan İmamoğlu, yüzde 54.21 oy oranıyla İBB Başkanlığına seçildi. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın aldığı oy oranı ise yüzde 44.99.
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