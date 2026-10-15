Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında yargı mensuplarına yönelik sarfettiği sözler nedeniyle "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasının sanıklarından olan Ekrem İmamoğlu'nun, bugünkü duruşmada kamu davasına esas soruşturmayı yürüten yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle, "kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA