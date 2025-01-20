Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı: İlk açıklama geldi!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Konuşmasında tek kelime tehditin olmadığını savunan İmamoğlu "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği için tarafsız bir hukuk talebiydi. Sözümün arkasındayım. Her zaman, herkes için adalet. Burdan tehdit iddiası çıkaran Başsavcıyı, Allah’a ve milletin vicdanına havale ediyorum" açıklamasında bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, kendisini ve ailesini tehdit ettiğim iddiasıyla hakkımda soruşturma başlatmış. Konuşmamda tek kelime tehdit yok. Hele hele kimseyi ailesi ve evlatları üzerinden tehdit etmedim / etmem. Kullandığım her kelime bu ülkede herkesin çocukları ve geleceği… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 20, 2025

Ne demişti?

İmamoğlu, Ülke Politikaları Vakfı'nın bugün düzenlediği Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde açıklamalarda bulunmuştu. İmamoğlu buradaki konuşmasında Cem Aydın hakkında soruşturma başlatılmasına tepki göstermişti.

Açıklamasında “Sözümona ifade için çağırıyorsun, 7-8 polisle evini basıyorsun" ifadelerini kullanan İmamoğlu "Senin amacın milletin gözünü korkutmak. Başsavcı sana söylüyorum; sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de, biz senin bile evlatlarını kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın. Senin bile yuvana, çocuklarına huzuru temin edelim” ifadelerini kullanmıştı.

Cem Aydın adli kontrol şartıyla serbest

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında da sosyal medya paylaşımı nedeniyle "kamu görevlisine hakaret" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Aydın ifadeye çağrılmıştı. Polis eşliğinde İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne getirilen Aydın, savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Aydın, sulh ceza hakimliğinde yapılan sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.