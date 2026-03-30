Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davadaki ifadeleri incelemeye alınan İmamoğlu'nun, yürütülen bir soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma kapsamına alındığı bildirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada bugün ifade verdiği belirtildi.
"Hakaret ve tehdit" iddiası
Savcılık açıklamasında, İmamoğlu hakkında yürütülen ve kamuoyunda "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" olarak bilinen soruşturmada görevli yargı mensuplarına yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlaması kapsamında yürütüleceği belirtildi.