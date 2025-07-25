Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü!
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, bel ağrısı şikayeti nedeniyle hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından İmamoğlu, yeniden cezaevine götürüldü.
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Silivri Cezaevi'nde yaklaşık dört aydır tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Alınan bilgiye göre İmamoğlu, bel ağrısı şikayeti nedeniyle muayeneye alındı. Hastanede yapılan kontrollerin ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İmamoğlu, tekrar cezaevine nakledildi.
Yetkililerden ise sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.