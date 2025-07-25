Silivri Cezaevi'nde yaklaşık dört aydır tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre İmamoğlu, bel ağrısı şikayeti nedeniyle muayeneye alındı. Hastanede yapılan kontrollerin ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İmamoğlu, tekrar cezaevine nakledildi.

Yetkililerden ise sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.