Ekrem İmamoğlu ilk gün mesaisine başladı

18 Nisan 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk mesaisi için Saraçhane'deki makamına geldi.

Çalışmalarına başlamadan önce belediyede yaptığı açıklamasında İmamoğlu, "İstişarelerimiz ve brifinglerimiz olacak. Şehrin hafızasını dinleyeceğiz. Yapılmışlar ve bugüne kadar yapılanlar ile arkadaşlarımızın bakışları çok önemli. Bu kurumun tüm insanlarından faydalanacağız. 'Bizden olanlar, bizden olmayanlar' anlayışının bittiği gündür, bugün" ifadelerini kullandı.

Herkesi kucaklayacaklarını ve aynı tavrı çalışanlar başta olmak üzere herkesten beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Kişiye özel bir faaliyet için hiç kimse bizden talimat almayacak. Bizden alacakları talimat, İstanbullunun çıkarına olacak" dedi.

İmamoğlu, "Çocuklarımın İstanbul için yapacaklarımla ilgili direkt soru sormaları işimin ne kadar zor olduğunu bana gösterdi. Oğlum, 'Bu binayı ne zaman kütüphane yapacaksın?' diye sordu. Büyük oğlum, öğrencilere yapılacak indirimi sordu" diye konuştu.

"Kimse partizanlık beklemesin"

İmamoğlu, sorumlu makamlardaki herkesi Saraçhane'ye davet edeceğini vurgulayarak, "Bizden kimse partizanlık beklemesin. Bu şehri barıştırmaya geliyoruz. Barıştırma lafla değil uygulama ile olur" dedi.

İmamoğlu, meclis çoğunluğunun bir başka partide olmasının kendileri için bir zafiyet olmayacağına inandığını dile getirerek, "Bunu bu ülke, şehir ve demokrasi adına bir fırsata dönüştürmek istiyorum. Tüm şeffaflığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

" Cumhurbaşkanı ile konuşuruz"

İmamoğlu, AK Parti'den tebrik telefonu alıp almadığına ilişkin soru üzerine "Şimdilik bana ulaşan bir bilgi yok" yanıtını verdi. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genellikle hafta sonlarını İstanbul'da geçiriyor. Muhtemelen bu hafta sonu da burada olacak. Siz kendisini karşılamaya gidecek misiniz?" sorusu üzerine ise İmamoğlu, şunları söyledi:

"Devlet protokolü ve sorumluluğum neyi gerektiriyorsa onu yaparım. Normalleşmenin ve kucaklaşmanın yanındayız. El sıkmaya fırsatımız varsa elini sıkarız. Daha fazla fırsat varsa kucaklaşırız. Konuşuruz, uzlaşırız. Fırsatları oluşturma konusunda da kabiliyetime güveniyorum."

Kaynak: AA