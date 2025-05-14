Ekrem İmamoğlu ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan ifade veriyor
İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla başlatılan yeni soruşturma kapsamında SEGBİS aracılığıyla savcılığa ifade vermeye başladı.
‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu, savcılığa SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden ifade vermeye başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir soruşturma daha başlatılmıştı.
İmamoğlu'nun 'terör' soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu ve bunun üzerine re'sen soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti.
Başlatılan yeni soruşturma çerçevesinde, İmamoğlu’nun SEGBİS üzerinden savcılığa verdiği ifadenin alım süreci devam ediyor.