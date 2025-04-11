Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 kişi daha tahliye edildi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda tutuklanan 59 kişi daha tahliye edildi. Karar, İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından alındı.
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İstanbul’da Saraçhane’deki protestoların ardından tutuklanan öğrencilerden 59 kişi hakkında da tahliye kararı verildi.
Tahliye kararında tutukluların öğrenci olduğu, sabit ikametgâh sahibi oldukları ve kaçma şüphesi bulunmadığı belirtildi.
Dün de tutuklu olan 102 kişi için tahliye kararı verilmiş, 25 kişi hakkındaki ev hapsi de kaldırılmıştı. Tahliye edilenler arasında "her şey çok güzel olacak' sloganı ile tanınan Berkay Gezgin de vardı.