Ekrem İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 kişi daha tahliye edildi

İstanbul’da Saraçhane’deki protestoların ardından tutuklanan öğrencilerden 59 kişi hakkında da tahliye kararı verildi.

Tahliye kararında tutukluların öğrenci olduğu, sabit ikametgâh sahibi oldukları ve kaçma şüphesi bulunmadığı belirtildi.

Dün de tutuklu olan 102 kişi için tahliye kararı verilmiş, 25 kişi hakkındaki ev hapsi de kaldırılmıştı. Tahliye edilenler arasında "her şey çok güzel olacak' sloganı ile tanınan Berkay Gezgin de vardı.