Ekrem İmamoğlu, resmen İBB Başkanı
Birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı.
Maltepe ilçe seçim kurulu görevlilerince oy sayımının ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarının İl Seçim Kurulu'na sunulmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığı kesinleşti.
Ekrem İmamoğlu da İstanbul İl Seçim Kurulu görevlilerince hazırlanan mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Eşi Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği İmamoğlu'nu adliyenin C kapısı önünde partililerce coşkuyla karşılandı.
Partilileri selamlayan İmamoğlu, mazbatasını almak üzere il Seçim Kurulu'nun bulunduğu kata çıktı.
Mazbatasını alan İmamoğlu Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına doğru hareket etti.
Ekrem İmamoğlu, İBB binasında görevi devralacak.
Öte yandan Maltepe Belediye Başkanı seçilen Ali Kılıç da İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını aldı