Ekrem İmamoğlu Sancaktepe'deki toplu temel atma törenine katıldı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünü anmak için Saraybosna'da olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı okundu.

İstanbul'un 39 ilçesine eşit destek

Törende söz alan İmamoğlu, İstanbul'un 39 ilçesine eşit destek ve işbirliği ortamı sunduklarını söyledi ve "Şimdi de aynı gayret içerisindeyiz. 13 belediye başkanı başka siyasi partiden... Hiç umursamam. Hizmeti eşit vermek adına her türlü imkanı seferber ederim" ifadelerini kullandı. Temeli atılan projelerin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağını ve güzelleştireceğini belirten İmamoğlu, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

20 projenin temeli aynı anda atıldı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, törenle birlikte 20 projenin çalışmalarına başladıklarını belirtti ve Yuvamız Sancaktepe kreşleri, mahalle evi, aile sağlığı merkezleri, muhtarlık binası, park, kütüphane ve fitness salonu projeleri bulunduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla butona basılarak, 20 projenin temel atma işlemi başlatıldı.