Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu, çıktı mı? İmamoğlu serbest bırakıldı mı?

İBB’ye yönelik "suç örgütü kurma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurumlarını zarara uğratma" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındı. Aradan yaklaşık 1 yıl geçerken ilk duruşma bugün yapılıyor. Hakimin vereceği karar büyük bir merakla beklenirken "Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu, çıktı mı" sorusu peş peşe geliyor.

Ekrem İmamoğlu tahliye oldu mu?

Ekrem İmamoğlu 23 Mart'tan bu yana tutuklu. İBB davası bugün ilk kez görülüyor. Mahkeme sürerken hakim henüz kararını vermiş değil.

İBB davasında mahkemem heyeti salonu terk etti. Duruşmaya 13.30'a kadar ara verildi.

Binlerce yıl hapis talebi

İddianamede örgüt lideri olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Örgüt yöneticileri arasında yer aldığı öne sürülen Fatih Keleş için bin 542 yıl 8 aya kadar, Murat Ongun için ise 779 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Ertan Yıldız hakkında 251 yıl, Murat Gülibrahimoğlu hakkında 51 yıl, Adem Soytekin hakkında ise 194 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar için de farklı oranlarda hapis cezaları öngörülüyor.

İddianamede sanıklar toplam 143 farklı suç eylemiyle ilişkilendirildi. Şüphelilere "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme”, “Suç Örgütüne Üye Olma”, “Örgüte Yardım Etme”, “Rüşvet Alma”, “Rüşvet Verme”, “İrtikap”, “İhaleye Fesat Karşı Fesat Karıştırma”, “Kamu Kurum Ve Kuruluşlar Zararına Dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanununa Muhalefet”, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama”, “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi”, “Kişisel Verileri Verileri Ele Geçirme ve Yayma”, “Çevrenin Kasten Kirletilmesi”, “Orman Kanununa Muhalefet”, “Halk Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Kamu Malına Zarar Verme”, “Maden Kanuna Muhalefet” ve “Orman Kanununa Muhalefet" suçlamaları yöneltildi.

Dosyada Ekrem İmamoğlu’nun 27 suçla ilgili doğrudan eylemi bulunduğu öne sürülürken, örgüt lideri olduğu iddiası nedeniyle diğer şüphelilerin gerçekleştirdiği toplam 142 suç eyleminden de sorumlu tutulduğu belirtildi.