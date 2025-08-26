Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde Trabzon’da gözaltına alınan Yılmaz’ın, İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiaları çerçevesinde yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildiği öğrenildi.

Çocukluk arkadaşı ve avukatı

Ekrem İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olan Nusret Yılmaz, aynı zamanda uzun süredir İmamoğlu ailesinin avukatlığını yürütüyordu.

Daha önce bir avukatı tutuklanmıştı

İmamoğlu’nun avukatlarından Mehmet Pehlivan da daha önce ifadeye çağrılmış ve sonrasında tutuklanmıştı. Böylece İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun ikinci avukatı da gözaltına alınmış oldu.