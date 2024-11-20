Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş buluştu!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Koyuya yönelik sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Mansur Yavaş, İmamoğlu ile, CHP'li belediyelere yönelik konular ve düzenlenen algı operasyonları üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, buluşmaya yönelik X hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nu Belediyemizde ağırladık. Son günlerde CHP’li belediyelere yönelik oluşturulmaya çalışılan algı operasyonları başta olmak üzere belediyelere yönelik sorunları masaya yatırdık.”