Ekrem İmamoğlu'dan 'İBB iddianamesi' açıklaması

19 Mart'ta tutuklanan Ekrem İmamoğlu, dün kamuoyuyla paylaşılan İBB iddianamesi ile ilgili açıklama yaptı:

- İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler. Öyle bir iddianame ki; iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp, Cumhuriyetimizin kurucusu CHP’yi hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun.

"Duruşmayı canlı yayınlayın"

- Yazdığınız iddianame; İnsanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla iftiraya zorlayarak, kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir. Gerçekten cesaretiniz var mı? Hodri Meydan!

- Duruşmayı canlı yayınlayın, herkes yalanlarınızı, iftiralarınızı görsün! Toplumun vicdanına, milletin adalet duygusuna bir kez olsun güvenin. “Biz mi suçluyuz, yoksa bu hukuksuz soruşturmayı yürütenler mi?” kararı millet versin!

- Millet iradesinin temsilcisi, toplum vicdanının simgesi Gazi Meclisimizi göreve çağırıyorum.

- Mahkemenin TRT ekranlarından ve diğer kanallardan yayınlanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi harekete geçsin. Milletin temsilcileri, milletin geleceğini ilgilendiren bu yargı sürecini milletten gizlemesin!

- Alnımız ak, başımız dik! Bizim bu aziz millete hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey yok!