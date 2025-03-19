Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmayla gündeme geldi: Kent uzlaşısı nedir? Ne anlama geliyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişi hakkında sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi. İmamoğlu evine düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "CHP'de para sayma görüntüleri", "Kent Uzlaşısı" ve "Medya A.Ş." soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 şüpheli hakkında "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlardan gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Bu açıklamalarının ardından "Kent Uzlaşısı"nın ne olduğu merak edilir oldu. Peki kent uzlaşısı nedir? Bu kavramı ilk defa kim gündeme getirdi? Ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Kent uzlaşısı nedir?

Ken uzlaşısını ilk kez DEM Parti 4 Aralık 2023’te gündeme getirdi. Kent uzlaşısı, DEM Parti tarafından yerel seçim stratejisi olarak benimsendi.

“Kent uzlaşısı” şehrin tüm paydaşlarının üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmayı hedefliyor. Ayrıca, Türkiye genelinde halkın ortak karar kıldığı isimleri aday olarak belirleme amacını da taşıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve hayeti, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı, 13 Aralık 2023’te DEM Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etmişti.

Siyasi partilerle iş birliği yapılabildi

Söz konusu görüşmede, DEM Parti’nin 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirdiği ve yeni yerel seçim stratejisi olarak benimsediği “kent uzlaşısı” kavramı da gündeme geldi.

“Kent uzlaşısı” ile partinin, kentin bütün dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylar üzerinden seçimlere gireceği ve Türkiye genelinde halkın ortaklaştığı isimleri aday olarak belirleyeceği ifade edildi. Bu yöntemle siyasi partilerle iş birliği de yapılabildi.

DEM Parti böylece, her bölgede ortak adaylar üzerinden müzakere yürütülebilmesi ve olası ittifak ya da “kent uzlaşısı”yla ortak aday üzerinde anlaşma sağlanması amaçlandı.