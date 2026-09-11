Son dakika... Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak

Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası ve siyasi yasak
Son dakika: Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, İmamoğlu hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. maddesi kapsamında siyasi yasak uygulanmasına da hükmetti. Kararın istinaf aşamasında bozulmaması ve kesinleşmesi halinde İmamoğlu hakkındaki siyasi yasak da yürürlüğe girecek. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için İBB Meclisi üyeleri arasında yeniden seçim yapılacak.
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