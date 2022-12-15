Ekrem İmamoğlu’na hapis cezası ve siyasi yasak kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması görüldü. 4 yıl 1 aya kadar hapis ve siyasi yasak istenen İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Öte yandan siyasi yasak anlamına gelen 53. maddenin uygulanmasına da karar verildi. Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.

Karar sonrası İmamoğlu cezaevine girmeyecek. İmamoğlu'na verilen ceza sonrası BİST 100 günü yüzde 3.6 düşüş ile tamamladı. Karar sonrası Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de tekrar 500'ü aştı. Dolar/TL kurunda ise kayda değer bir hareketlilik yaşanmadı