Ekrem İmamoğlu'ndan '3. dalga operasyona' ilk tepki!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon başlattı.Yeni dalgada İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, savcılığın 3. dalga operasyonuna tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından bir mesaj yayımlayan İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"560 milyar yolsuzluk var dediler, İBB’nin 6 yıllık bütçesinin bile o kadar olmadığı açığa çıktı. Terör bağlantısı var dediler, fos çıktı. Evlerde para var dediler, çocukların kumbaraları çıktı. Bedavaya villa aldı dediler, kapora çıktı. Belediyeden vinçle kasa çıkardılar dediler, yalan çıktı.

Cenaze aracıyla rüşvet parasını yurt dışına kaçırdılar dediler, araçların yurt dışına çıkamadığı açığa çıktı. Lüks villa dediler, konut çıktı. Çöp kamyonu ile para taşıdılar dediler, iddianın kendisi çöp çıktı. Parkelerin altına para koydular dediler, hayal ürünü çıktı. 1200 telefon dağıttılar dediler, yalan çıktı. Kiptaş’tan daire dağıttılar dediler, yine yalan çıktı. Lüks araçlar garajda dediler, arabalar başkasının çıktı. Şirkete ihale yağdırıldı dediler, hiç ihale almadığı açığa çıktı. Sağlam delil var dediler, hayal mahsülü tanıklar çıktı. Ciddi belgeler var dediler “..duymuştum” “sanırım” çıktı.

MASAK raporu var dediler, 5 günde uyduruk rapor hazırlattıkları açığa çıktı. Ciddi rapor var dediler, raporu imzalayacak uzman bulamadıkları ortaya çıktı. Büyük yağma var dediler, kendi dönemlerindeki işler çıktı. Aynı kurumda çalışan kişilere neden birbirinizle görüşüyorsunuz dediler, güzel bir komedi çıktı. Veriler çalınıyor dediler, kuyruklu yalan çıktı.

İBB Berkay Gezgin’e para yolladı dediler, yalan çıktı. Hepsi zenginleşti dediler, mal varlıklarında artış olmadığı ortaya çıktı. Valizlerde para taşınıyor dediler, sinyal kesiciler çıktı.

Şikayet edenler CHP’li dediler, hepsi kendi adamları çıktı. Müdür bizi tehdit etti dediler, tam tersi çıktı. Kamuyu zarara uğrattılar dediler, yine tam tersi çıktı. Şikayetçiler suç makinesi çıktı. Şahitler husumetli, kamudan rantları kesilen yağmacı çıktı. Gizli gizli niye görüştünüz dedikleri insanların orada olmadığı açığa çıktı. Birilerinden rüşvet istediler dediler, kendi dönemlerindeki işler çıktı.

Naylon fatura işi yapıyorlar dediler, kendi adamları çıktı. Dosyada gizlilik var deyip her şeyi kendileri sızdırdılar, boy boy haberler çıktı. Bunlar dış destekli dediler, darbe öncesi kendilerini dışarıdan icazet aldığı açığa çıktı. Hasılı kelam; örgüt dediler örgüt çıkmadı, suç dediler suç çıkmadı.

Son birkaç günde yaşananlara bakınca şimdi de tutkuluları, şantaj ve tehditle yalancı şahitliğe zorladıkları ayyuka çıkıyor. “Daha neler neler var, turpun büyüğü, dananın kuyruğu, ahtapotun kolları var” diye konuşanların, şimdi ellerinde kala kala sadece tehditle ve şantajla aldıkları tutuklu beyanları kaldı.

Bu millet sizin uyduruk dosyanıza nasıl kanmadıysa, tutuklayıp hiç utanmadan çoluğu çocuğuyla, malı mülküyle tehdit ettiklerinizin zorla alınmış beyanlarına da kanmaz."