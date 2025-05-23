Ekrem İmamoğlu’ndan 4. dalga operasyonu sonrası gözaltılara ağır eleştiri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 4. dalga operasyonu bu sabah başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından İstanbul’un yanı sıra İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi; 45 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Yavuz Saltık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da bulunuyor. Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’ndaki bazı işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddia ediliyor.

Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve aynı zamanda CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu, 4. dalga operasyona sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sert tepki gösterdi.

İsim vermeyerek seslenen İmamoğlu, “Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur. İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın” ifadelerini kullandı.

Soruşturma dosyalarının içinin boş olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun” dedi.

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. 8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızlığın itirafıdır. Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak.”