Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması

İBB'nin kuruluşu İETT ve iştirak şirketi İSBAK tarafından dizelden elektrikli hale dönüştürülen otobüsler, İETT Edirnekapı Garajı'nda düzenlenen programda tanıtıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, İETT'nin çevreci yatırımlar konusunda atılım içerisinde olduğunu söyledi.

Elektrikli otobüs dönüşüm projesinin önemli bir çevreci adım olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu projeyle, motor ömrünü tamamlamış otobüsleri, elektrikli motorla donatarak kullanmaya devam etmeyi arkadaşlarım amaçlıyor." diye konuştu.

İmamoğlu, proje sayesinde büyük bir tasarruf sağlayacaklarını, böylece piyasa değeri 500 bin avro olan yeni otobüs almak yerine, 250 bin avroluk yatırımla kullanım ömrünü tamamlamış bir aracı yeniden İstanbulluların hizmetine kazandırdıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında gelecek 5 ay içinde de 10 otobüsün dönüşümünü sağlayacaklarını kaydeden İmamoğlu, konuşmasının ardından dizelden yüzde 100 elektrikli araca dönüşen 2006 model otobüsle kısa bir yolculuk yaptı.

"Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İBB için adaylarının kendisi olduğuna yönelik konuşması" aktarılan İmamoğlu, "Bizim yerel seçim çalışmamız hiç bitmedi. Bugün de bir yerel çalışmanın, aslında seçim çalışmasının içerisindeyiz. Her açılışımız, her hizmetimiz bir seçim bittiği an itibarıyla başlar, bir sonraki seçime kadar o yerel seçim çalışması devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların seçim gününe kadar da hız kesmeyeceğine dikkati çeken İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Elbette İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin bir evladı olarak İBB Başkanlığı yolculuğunda yola çıkıyorum. 'Bu yolculukta varım' demekle fikrimi, niyetimi açıklamıştım. Bu söylediğim kelimeden daha fazlasını kuramam. Partimizin, tüzüğümüzün gerekleri var. Bu yolculuğuma tabii ki Sayın Genel Başkanımızın bir destek vermesi ve 'adayımızdır' demesi sevindiricidir. Benim için değerli bir kanaattir, tariftir. Bundan sonrası tabii ki partimizin kurullarının alacağı, netleşecek kararların verileceği makamlardır. Bunların başında Genel Başkanımızın kanaatinden sonra parti meclisi gelir. O kararlar da alındıktan sonra tamamen resmiyete kavuşur ve var olan yolculuğumuz resmiyetiyle emin adımlarla bir yolculuğa dönüşür. Hayırlısı olsun."

İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programlarına kendisinin davet edilmediği" iddiasına ilişkin, "Bu sorunun muhatabı değilim." değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu ile her zaman görüştüğünü ifade eden İmamoğlu, diyaloğunu hiç kesmediğini bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de görüştüklerini aktaran İmamoğlu, Akşener'in İstanbul için yola çıktıklarına yönelik açıklamasıyla ilgili bir istişareleri veya diyaloglarının başlamadığını belirterek, "Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir. Tabii ki kendileriyle de sohbet etmeyi, diyalog kurmayı daha önce olduğu gibi isterim." dedi.

"İstanbul sadece bir yerel seçim değildir"

"Akşener'in ittifaka dair kapıyı kapatmış gibi göründüğüne" yönelik bir soru üzerine İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarını ilgiyle takip ettiğini, özenle izlediğini ve dinlediğini anlattı.

İmamoğlu, "Ben Türkiye'nin geleceğine dair, hele hele İstanbul'un geleceğine dair, ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir, bunu herkes biliyor, bu manada diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi 'kapıları kapattı' düşüncenize de katılmıyorum." şeklinde konuştu.