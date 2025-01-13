Ekrem İmamoğlu’ndan Akpolat tepkisi: Algı oluşturmaya çalışanlar, kimseyi ikna edemediniz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akpolat hakkında alınan gözaltı kararına tepki gösterdi.



İmamoğlu, “İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden ‘operasyon’ ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor” ifadelerini kullandı.



Akpolat ve diğer belediye yöneticileri için de bu sürecin işletildiğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz, edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz.”