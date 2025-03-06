Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftar daveti

Bir dizi soruşturmanın odağındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iftara davet etti. Erdoğan'In kendini davet etmesi durumunda da gidebileceğini söyledi.

'Sonuçta ülkenin cumhurbaşkanı'

Nefes Gazetesi'ne konuşan İmamoğlu, Erdoğan'a birlikte iftar açma teklifinde bulunarak şunları söyledi:

“Ben o kadar yere davet ettim ki… Hem ülkenin bu acı sorunlarını konuşmak hem bu şehrin acı travmalarını konuşmak, bu yapılan sıkıntıları, hukuksuz uygulamaları konuşmak için Cumhurbaşkanı dese ki; ‘Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’ya davet ediyorum’ gitmeyecek miyim? Tabii ki giderim. Sonuçta ülkenin cumhurbaşkanı.

Her hususu kendisi ile paylaşırım. Kendisiyle tanışmak ve İBB Başkanlığı yapmış birisinin İstanbul’a dair düşüncelerini tabii ki Cumhurbaşkanı olarak da almak için randevu istedim. 2019 seçiminden önce ziyaretine gitmiştim.

Görüşmek istemeyen kendisi

Yüz yüze kendisine birkaç konuyla ilgili görüşmek istediğimi ilettim. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu randevu için aracı oldu. Talebimizi yenilememizi iletti, yeniledik. Çıt yok. Görüşmek istemeyen kendisi.

Ramazan çadırında halkla oturalım, iftarımızı edelim

Gelsin İstanbul’un en güzel meydanında bir Ramazan çadırında halkla oturalım, iftarımızı edelim. İftardan sonra da istediği yere gidelim, çayımızı, kahvemizi içelim. Memleketin trajik sorunlarını konuşalım. Davet ediyorum.”

Öte yandan son dönemdeki soruşturmalara ilişkin tepkisini dile getiren İmamoğlu, "Erken seçimden önce iktidarın arayışları neler olacak? Hangi gündemlerle ülkeyi sıkıntıya sokacaklar? Bunlardan birisi ben miyim, ana gövdesi miyim bilemem ama bir şekilde her gün gündemi bizim üzerimizden oluşturmaya gayret eden bir iktidar var" ifadelerini kullandı.

İktidarın CHP'nin ön seçiminden bile korktuğunu söyleyen İmamoğlu, "Bu aklın ve bu hükümetin başındaki Cumhurbaşkanı’nın korkulu rüyası: Bir tanesi Ekrem İmamoğlu, bir tanesi de sandık. Çünkü ikisinin de karşısında kaybediyor” diye konuştu.

23 Mart'a kadar il il gezecek

İmamoğlu 23 Mart’a kadar sürecek olan ön seçim sürecindeki programını da anlattı:

“Hafta sonları 8-9 ilde buluşmalar yapacağız. Cumartesi İzmir ve Kayseri’de olacağım. Pazar günü Adana ve Diyarbakır’dayım. Bu hafta sonu 30-40 ilin yöneticileriyle, temsilcileriyle buluşacağız. Ben diyeceğim ki onlara; ‘her üyeyi sandığa getirin kardeşim.’ Her üyenin 1 yolu bize artı 1 oy yazacak. Benim ’23 Mart’ı göremeyeceğimi’ yazanların 23 Mart ile ilgili garantisi mi var? Onu Allah bilir.”