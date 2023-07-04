Ekrem İmamoğlu'ndan ‘değişim manifestosu’

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içinde başlayan değişim tartışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ‘değişim manifestosu’ olarak nitelendirilen açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor.

Diken'de yer alan habere göre İmamoğlu, “Nasıl bir değişim?” sorusuna yanıt vereceği açıklamasında görüşlerini ortaya koyacak. Ayrıca CHP’liler ve toplumun görüşlerinin alınması için bir süreç başlatılacak. Açıklamada ‘birlikte ve ortak akıl ile değişim’ teması öne çıkarılacak.

Partililerin ve yurttaşların görüşlerinin toplanması, açıklanan manifestonun yayınlanması için de bir internet sitesi hazırlandı. Sitenin ‘değişime davet’ vurgusuyla yayınlanacağı belirtildi.

Kimler destek verecek?

CHP’nin eski genel başkan yardımcısı, parti meclisi üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da ‘değişim’ isteyeceği öğrenildi. Ağbaba’yla birlikte son dönemde CHP’de yönetim katında görev alan bazı isimlerin de bu çıkışa destek vereceği öne sürüldü.