Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı

03 Nisan 2019

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'yi sürece müdahil olmaya çağırdı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Mazbatamızı talep ediyoruz. 'Türkiye en güvenilir seçim sistemine sahiptir' diye Haziran seçiminden sonra açıklama yapan bakanlar, hükümet sözcüleri ne oldu da 'Bu en şaibeli seçimdir' diyecek konuma geldiler.

İstanbul İl Teşkilatı kendi başarısızlıklarını bizim üzerimizden bir hesaplaşmaya dönüştürüyor olabilirler. Kendi iç hesaplaşmalarına 16 milyon İstanbulluyu kurban etmesinler. Dünya bu şehri takip ediyor. Ellerinden oyuncakları alınmış gibi davranmasınlar.

Zaman kazanmaya çalışıyor olabilirler. Belediye içerisinde bu süreçte neler olabileceğine dair bir takım duyum ve somut tespitlerimiz var. İptal edilemeyen bazı dijital verilerin iptali için bazı kurumlara başvurduklarını biliyoruz. İspark'ta neler olduğunu da biliyoruz bu bir iki gün içerisinde.

Bakırköy'deki 1239 numaralı sandıkta 377 oyumuz var, ancak YSK'da 1 olarak gözüküyor. Geçersiz oylarla ilgili olarak da sayım esnasında şerh koyanlarla ilgili işlem somuttur. Ancak genel olarak hepsini tekrar sayalım demek soyuttur ve toplum vicdanı bunu kabul etmez. YSK geçmiş uygulamalarına sadık kalsın, baskı altında karar vermesin.

Sandık kurullarını oluşturmak hükümetin yetkisinde, seçimden önce '1 milyon sandık görevlimiz var' diyen yine AK Parti. Bunlara rağmen hırsızlıkla suçlamak, 'şaibe var' demek haksızlıktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. Bunca yıllık devlet tecrübesine güvenerek bu sürece dahil olmasını ve çözüme katkı sunmasını bekliyorum. Kişisel hırsları nedeniyle bu işi çok başka yerlere çekenlere engel olmasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak rica ediyorum.

Aynı şekilce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu sürece katkı sunması ve sorunun bitirilmesi noktasında bu şehir adına ricada bulunuyorum. Kendilerini sürece katkı sunmaya davet ediyorum.

Sayın Erdoğan'a çağrı yaptıktan sonra bir fotoğrafı hatırlatmak istiyorum. Sene 1994, Refah Partisi Genel Başkanı geliyor, SHP'li Belediye Başkanı Sayın Nurettin Sözen ve o dönem kazanan Sayın Recep Tayyip Erdoğan. İkisinin elini kaldıran rahmetli Necmettin Erbakan. Bundan 25 yıl önce bu resim, 25 yıl sonra kazananın elini havaya kaldırmak bu kadar mı zor."

AK Partili Yavuz: Fark 20 binin altına indi