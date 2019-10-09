Ekrem İmamoğlu'ndan 'kentsel dönüşüm' vurgusu

09 Ekim 2019

İlçe belediyeleriyle buluşmayı sürdüren İmamoğlu, bu kapsamda 5'nci ilçe olarak Esenler'i ziyaret etti. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından bina girişinde karşılanan İmamoğlu, toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Yavuz Erkut ve diğer yardımcılarıyla katıldı.

Belediye binası girişinde bir açıklama yapan İmamoğlu, "Bugün Esenler'deyiz. Belediye başkanımızla Esenler'i konuşacağız. Beşinci ziyaretimizi Esenler'e yapıyoruz. Bütün ilçe belediyelerini gezeceğiz. Başkanların gözünden Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini dinleyeceğiz. Gördükleri eksikleri ya da yapılan; ama yürümeyen işleri dinleyeceğiz, önerileri de tabii. Herkes seçilmiş belediye başkanı. 39 ilçemiz için de aynı şey geçerli. Biz de bu şehre bütüncül olarak hizmet etmek zorunda olan Büyükşehir Belediye başkanıyız. Umut ederiz ki hem Esenler hem İstanbul adına güzel hizmetler verdiğimiz bir dönem olsun." diye konuştu.

Göksu ve İmamoğlu arasında "Mangal diyaloğu"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanı Tevfik Göksu ise İmamoğlu ve ekibinin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmamoğlu, Göksu'ya İstanbul temalı el işi çini tablo hediye ederken, Esenler Belediye Başkanı Göksu da İBB Başkanı'na "Senfonik Orkestra Eşliğinde Sultani Şiirler / Aheng-i Hümayun" isimli kitap hediye etti.

Heyet, daha sonra Göksu'nun sunum yapacağı basına kapalı toplantıya geçti. Toplantının ardından İmamoğlu, Göksu ve beraberlerindeki heyet saha gezisine çıktı.

Göksu, İmamoğlu ve beraberindekiler daha sonra sırasıyla Esenler Kentsel Dönüşüm Merkezi, 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Çevre Şehircilik Bakanlığı - TOKİ iş birliğiyle yapılan "Esenler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Millet Bahçesi'nde, İmamoğlu ve Göksu arasında yaşanan "mangal diyaloğu", eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. İmamoğlu, bahçede mangal yapılması kararının yanlış olduğunu belirtti, Göksu, halk oylaması yaptıklarını ve "mangal yapılsın" talebinin çıktığını iletti.

İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı döneminden örnek vererek, "Beylikdüzü'nde baş edemedik, en son iptal ettik. Belki de İstanbul'un en güzel sahili, Beylikdüzü'nün o bakir sahili." dedi.

Bu sırada Göksu, "Bizim burada 2 bin 200 metre yürüyüş parkurumuz var. Bisiklet parklarımız var. Açık etkinlik alanımız var. Bizim bir de orijinal ayakkabısız girilen parkımız var. Yürüyüşünüzü ayakkabısız yapıyorsunuz. Çimde, çakılda, odun kabuğunda, çamurda." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İmamoğlu "elektriğini atsın diye" derken, Göksu, "Evet" cevabını verdi. İmamoğlu, İBB Meclisi'ndeki gergin toplantıları ima ederek, "Meclise gelmeden biraz yürü de öyle gel" diye konuştu. İmamoğlu'nun yaptığı espri kahkahalarla karşılık buldu.

"Deprem öncelikli konumuz"

İmamoğlu ve Göksu, gezinin son durağı olan "Esenler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" inşaat alanında, gazetecilerin bölgeyle ilgili sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "İBB ile Esenler Belediyesi arasındaki kentsel dönüşüm protokolünün yerel seçim sonrasında iptal edildiği gündeme gelmişti. Yeniden protokol yapılması gündemde mi? İBB ve Esenler Belediyesi arasında kentsel dönüşüm için iş birliği olacak mı?" sorularına, Göksu, "Geçmişte uygulamadan kalkmıştı zaten" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu ise aynı soruyu şöyle yanıtladı:

"Seçimden sonra bizim elimizde öyle bir protokol yoktu. Daha önce iptal edilmiş bir protokol var. Bugün detayları konuştuk. Arkadaşlarım bir plan masasına oturacaklar beraber. Burada yetkili olan Esenler Belediyesi ile Çevre Şehircilik Bakanlığı. Ama bizim sürece, İstanbul halkı adına hakim olma talebimiz oldu. Başkanla beraber aynı masada sohbet edelim, konuşalım şeklinde bir karar birliği yaptık. Sürecin tamamını, Esenler için kentsel dönüşümden doğacak boşluklarla ilgili 5000'lik bölge planlarıyla ilgili de bir arada çalışma konusunda birlikte karar verdik. Ekiplerimiz ortak bir çalışma masası kuracak."

"Yabancı bir gazetecinin "Kentsel dönüşüm İstanbul için önemli m?" sorusuna İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Çok. Deprem en önemli konu. Kentsel dönüşüm de bu sorunun çözümünün en önemli parçası. Belediye başkanları olarak her binaya 'Riskli mi, değil mi' gözüyle bakıyoruz. Her birimiz bir imzayı atarken, bu şehri depremle ilgili nasıl çözüme ulaştırırız diye bakıyoruz. Hepimizin zihninde vicdanında öncelikli konu. Depremin de en önemli ana başlıklarından biri kentsel dönüşüm."