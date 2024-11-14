Ekrem İmamoğlu'ndan konser incelemesi için 'itibar suikastı' tepkisi: Vız gelir tırıs gider

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. İstanbul Kariyer Fuarı açılış töreninde konuşan ve son günlerde hakkında çıkan konser ödemeleri iddialarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında iddialara ve başlatılan incelemeye değinen İmamoğlu, konser ücretlerinin gündeme taşınmasının maksatlı olduğunu söyledi. İmamoğlu, iddiaları şu sözlerle değerlendirdi:

"Günlerdir konuşulan konser ücreti, bir uçak ve onu takip eden uçakların maliyeti kadar bile değil. Bu konuları gülerek izliyoruz. Mansur Başkan’a ve bize yapılan itibar suikastlarını dikkate almıyoruz. Yıllardır bu tür eleştirilere alışığım; vız gelir, tırıs gider"

Denetim taleplerine de değinen İmamoğlu, “Teftiş edilmekten onur duyarım, denetleyin bizi. Ancak, Mansur Yavaş'ı ve İstanbul'u denetlediğiniz kadar kendi belediyelerinizi denetlediniz mi?” dedi. Ayrıca, kamuoyunun belediyeler üzerindeki denetimlerin yıllara göre dağılımını öğrenmeye hakkı olduğunu belirtti.

İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’da yaşanan coşkulu kutlamalara işaret ederek, "Biliyorum neye kızdığınızı; Cumhuriyet Bayramı'nda bir araya gelen halkımızı gördüğünüzde size bir şeyler oluyor" şeklinde konuştu.