Ekrem İmamoğlu'ndan korkutan kuraklık paylaşımı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaşanan kuraklıklarla ilgili açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kuraklıklığın boyutuna dikkat çeken İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır.
Elimizdeki veriye göre İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde.
Günlük kullanım 3.5 milyon metreküp düzeyinde. Her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor.
Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 26, 2023
Elimizdeki veriye göre İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde. Günlük kullanım 3.5 milyon metreküp düzeyinde. Her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor. pic.twitter.com/dCiMQjArwI