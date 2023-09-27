Ekrem İmamoğlu'ndan korkutan kuraklık paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kuraklıklığın boyutuna dikkat çeken İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu bir tasarruf ve israfa son verme çağrısıdır.

Elimizdeki veriye göre İstanbul en kurak dönemlerinden birini yaşarken su tüketimi de ne yazık ki rekor düzeyde.

Günlük kullanım 3.5 milyon metreküp düzeyinde. Her bir vatandaşımıza sorumluluk düşüyor.