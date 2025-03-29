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Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe paylaşımı

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bugün Maltepe'de düzenlenen mitinge değinerek, "Bugün milyonlar iradesine sahip çıktı, İstanbul'a teşekkürler" şeklinde bir mesaj paylaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından, Maltepe'de düzenlenen 'İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi'ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, mitingden görüntülerle birlikte, "Aziz milletim; Asla umudunuzu yitirmeyin. Göreceksiniz; haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insan kaybedecek, millet kazanacak. Milyonlar bugün iradesine sahip çıktı. Teşekkürler İstanbul" mesajına yer verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ