Ekrem İmamoğlu'ndan Volkan Konak'a veda... "Güle güle can dostum"

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden sanatçı Volkan Konak'ın vefatına yönelik bir mesaj paylaştı.

X hesabından yaptığı paylaşımındaİmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici. Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın. Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Güle güle can dostum …."