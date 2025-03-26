Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Ömrüm var oldukça haklarımı arayacağım
iBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj yayımladı. Bu akşam herkesi Saraçhane'deki iftar programına beklediklerini belirten İmamoğlu, mesajında kendisi hakkında çıkan gerçek dışı haberlere de tepki gösterdi.
Silivri'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.
Ömrüm var oldukça haklarımı arayacağım
İmamoğlu, kendisine yönelik gerçek dışı haberleri yayanlara ilişkin hukuki süreç başatacağını bildirerek, "Hepsinin, tüm bu yalancıların, yalakaların, Ramazan ayında kul hakkı yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim ve ömrüm var oldukça haklarımı arayacağım" dedi.
"Ankara’da kapalı kapılar ardından Türkiye’yi yönetmek değil koltuğunu korumak için Ramazan’da kul hakkı yemek dahil her yolu mübah gören tek kişiyi milletçe göndereceğiz, sandıkta göndereceğiz" diyen Ekrem İmamoğlu, mesajında herkesi Saraçhane'deki iftar programına beklediklerini duyurarak şu ifadelere yer verdi:
"Akşam herkesi Saraçhane iftar sofrasında Sn. Genel Başkanım Özgür Özel ile oruç açmaya davet ediyorum. Ben de sizi izlerken iftar sofrasında olacağım."
Milletimiz büyüktür diyerek sizi selamlıyorum.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 26, 2025
Ramazan ayının merhameti, bereketi, adalet, birliktelik ruhu, insanın insanı hissetme anlayışı üzerinizde olsun.
Sosyal devlet olmak adına, adalet adına üzerimizdeki kötülüklerin bittiği, iyi günlerin geleceğini müjdeleyerek;…