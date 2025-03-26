Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Ömrüm var oldukça haklarımı arayacağım

Silivri'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulundu.

Ömrüm var oldukça haklarımı arayacağım

İmamoğlu, kendisine yönelik gerçek dışı haberleri yayanlara ilişkin hukuki süreç başatacağını bildirerek, "Hepsinin, tüm bu yalancıların, yalakaların, Ramazan ayında kul hakkı yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim ve ömrüm var oldukça haklarımı arayacağım" dedi.

"Ankara’da kapalı kapılar ardından Türkiye’yi yönetmek değil koltuğunu korumak için Ramazan’da kul hakkı yemek dahil her yolu mübah gören tek kişiyi milletçe göndereceğiz, sandıkta göndereceğiz" diyen Ekrem İmamoğlu, mesajında herkesi Saraçhane'deki iftar programına beklediklerini duyurarak şu ifadelere yer verdi:

"Akşam herkesi Saraçhane iftar sofrasında Sn. Genel Başkanım Özgür Özel ile oruç açmaya davet ediyorum. Ben de sizi izlerken iftar sofrasında olacağım."