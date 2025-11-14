Ekrem İmamoğlu'nun adını değiştirdiği hesaba da engel geldi!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajlarını paylaştığı X hesabı "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"ne dün mahkeme kararı ile Türkiye'de erişime engellenmişti. X platformu henüz kararı uygulamazken İmamoğlu cephesi söz konusu hesabın kullanıcı adını değiştirdi. Mahkeme, değişen hesap adına da erişim engeli kararı aldı.
8 Mayıs’ta alınan mahkeme kararıyla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kişisel X hesabı Türkiye’de erişime kapatılmıştı. İmamoğlu’nun paylaşımlarını sürdürdüğü “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” isimli X hesabı için de “millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle yeni bir erişim engeli kararı verildi.
Kullanıcı adı değiştirilmişti
Erişim engelinin uygulanması için internet servis sağlayıcılarına bildirim gönderilirken, ilgili hesabın kullanıcı adının değiştirilmesi üzerine karar ilk etapta devreye sokulamadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda, kullanıcı adı yenilenen “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi X” hesabı hakkında tekrar erişim engeli kararı çıkarıldı.