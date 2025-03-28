Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Pehlivan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Pehlivan'ın gözaltına alınmasının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Pehlivan'ın serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Soruşturmanın detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Pehlivan’ın adli kontrol kapsamında hangi yükümlülüklere tabi tutulduğu bilinmiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın süreçle ilgili ilerleyen günlerde daha fazla detay paylaşması bekleniyor.