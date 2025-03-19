Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun kimdir? Neden gözaltına alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun basın danışmanı ve İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un gözaltına alınmasının ardından, hakkındaki aramalar hız kazandı.

Eski İBB sözcüsü olan Murat Ongun kimdir? Kaç yaşındadır? Hangi görevlerde bulundu? İşte Murat Ongun hakkında merak edilenler...

Murat Ongun kimdir?

Murat Ongun, 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Giresunlu olan Ongun, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

Üniversiteden 1996 yılında mezun olan Murat Ongun, Show Haber'in Ankara muhabiri olarak çalışmaya başladı. İlerleyen yıllarda da İstanbul'a gelerek Star TV ve ATV'de görev yaptı.

3 Eylül 2001 tarihinde Habertürk TV'nin kurulmasının ardından, kanalda hem muhabir hem de idareci pozisyonlarında çalışmaya devam etti.

2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından Beylikdüzü Belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olarak görev aldı. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 Türkiye yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü görevine getirildi.

17 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB Sözcülüğü makamının kaldırıldığını belirtmesinin ardından sözcülük görevi sona erdi.

Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ediyor.

Ongun ayrıca, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticiliği ve voleybol şube sorumluluğu görevinde de bulunuyor.

Murat Ongun'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Ongun, sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu:

"Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak."

"CHP'de para sayma görüntüleri", "Kent Uzlaşısı" ve "Medya A.Ş." soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 şüpheli hakkında "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlardan gözaltı kararı verildiği öğrenilmişti.