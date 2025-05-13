Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali İstanbul Üniversitesi tarafından tebliğ edildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından diplomasının iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18 Mart tarihli toplantısında alınan karar, İmamoğlu’na gönderilen resmi yazıyla tebliğ edildi.

Usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesi

Üniversite tarafından gönderilen yazıda, "Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No'lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programına 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı Lisans mezuniyetiniz ve diplomanız iptal edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bu karar doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu’nun İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Programı’ndan aldığı lisans diplomasının geçerliliği sona erdi.