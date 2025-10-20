Ekrem İmamoğlu'nun duruşması öncesi gerginlik
Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" duruşması öncesi gerginlik yaşandı. Duruşma salonuna girmek isteyen kalabalık, bariyerleri yıkınca Jandarma ile kabalalık arasında arbede yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptaline ilişkin yargılandığı davanın ikinci duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde gerçekleşecek.
Duruşma öncesi izleyici olarak salona girmek isteyen kabalık ile jandarma görevlileri arasında gerginlik yaşandı.
Alanda kurulan bariyerleri yıkarak duruşma salonunu önüne gelen kalabalık, içeri girmek istedi. Yaşanan arbede sonucu duruşma salonuna girişler kapatıldı.
Gerginliğin son bulmasının ardından duruşmanın başlaması bekleniyor.
İmamoğlu lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle ikinci kez hakim karşısına çıkıyor.