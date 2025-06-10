Ekrem İmamoğlu'nun Ferdi Zeyrek'in cenazesine katılma talebi reddedildi

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün akşam saatlerinde hayata veda etti.

Zeyrek için bugün Manisa'da cenaze töreni düzenlenirken, hapisteki Ekrem İmamoğlu cenazeye katılamadı.

İmamoğlu'nun başvurusu reddedildi

Dün törene katılmak için Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe gönderen İmamoğlu'nun başvurusunun akrabalık ve yakın ilişki olmadığı gerekçesi ile reddedildiği öğrenildi. Törene İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan katıldı.

Avukat Mehmet Pehlivan'ın aracılığı ile gerçekleştirilen başvuru dilekçesinde şu ifadelere yer verilmişti:

"Sayın Yetkili, Müvekkil Ekrem İmamoğlu, uzun yıllardır siyasi yol arkadaşlığı yaptığı, aynı zamanda mensubu bulunduğu partinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmakta iken vefat eden merhum Ferdi Zeyrek'in, Manisa ilinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak istemektedir. Müvekkilin, hem kişisel yakınlığı hem de siyasi sorumluluğu gereği bu törene katılımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, müvekkilin cenaze törenine iştirak edebilmesi adına gerekli iznin verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."