Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkan vekilliği görevine getirdiği CHP Meclis Üyesi Nuri Aslan kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bizzat kendi imzasıyla deklare ettiği, vekaleten başkanlık görevini üstlenen İBB Meclis Üyesi Nuri Aslan 56 yaşında ve Sivaslı olduğu ve Yildiz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi Insaati Mühendisligi'nden mezun olduğu bilinmektedir.

Siyasete nerede başladı?

Siyasete Küçükçekmece meclis üyeliği yaparak başlayan Nuri Aslan, Daha sonra 2009-2017 yılları arasında Küçükçekmece Kızılay Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. İBB Başkanı vekaleti görevine getirilen Nuri Aslan, aynı zamanda 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYISIAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Nuri Aslan evli ve 3 çocuk babasıdır.