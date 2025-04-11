Ekrem İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan yargılandığı dava ertelendi

Hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yargılandığı davanın duruşması bugün görüldü.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu tutuksuz 7 sanığın avukatları ile müdahil İçişleri Bakanlığının avukatı katıldı. Duruşmada tutuksuz sanık Hasan Çetin de hazır bulundu.

Hakim, başka suçtan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılmak istemediğini söyledi.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu.

Duruşma, 11 Temmuz'a ertelendi

Cumhuriyet savcısı, mütalaa vermek için dosyanın aslının, incelenmek üzere gönderildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dönüşünün beklenmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilmesinin ardından esasa ilişkin mütalaanın açıklanması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına yollanmasına hükmetti.

Duruşma, 11 Temmuz'a ertelendi.

Duruşmaya, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da izleyici olarak katıldı.

Gökhan Günaydın açıklama yapdı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, davanın sürekli sürüncemede kaldığını savundu.

Bugün yargılamanın 9'uncu duruşmasının yapıldığını dile getiren Günaydın, hakim tarafından duruşma savcısına çok kez süre verildiğini ancak savcının mütalaa vermediğini söyledi.

Günaydın, hakimin mütalaa verilmek üzere dosyanın Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdiğini ifade etti.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer alıyor.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer veriliyor.

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.