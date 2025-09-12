Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davası bugün başlıyor | Ekrem İmamoğlu davası ne zaman? Ekrem İmamoğlu neler ile suçlanıyor? İmamoğlu diploma davası detayları

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma” iddiasına ilişkin yargı süreci başlıyor.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, davayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda bugün görmeye başlayacak.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun zincirleme şekilde “resmi belgede sahtecilik” suçunu işlediği öne sürüldü. Savcılık, 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istedi.

UCNC diploması ve yatay geçiş tartışması

İddianamede, İmamoğlu’nun 1990 yılında yatay geçiş yaptığı University College of Northern Cyprus’un (UCNC) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınan bir üniversite olmadığı vurgulandı.

Aynı dönemde K.K.T.C.’de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanındığı belirtildi. Buna rağmen İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş kaydının Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi gibi yapıldığı, gerçeğe aykırı resmi belgeler düzenlendiği iddia edildi.

“Doğu Akdeniz kaydı yok” beyanı

İddianamede ayrıca, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde görevli bir yetkilinin beyanına yer verildi. Bu kişiye göre İmamoğlu adına üniversitede herhangi bir kayıt bulunmadı. Buna rağmen İmamoğlu’nun öğrenci kütük defterine gerçeğe aykırı biçimde kaydedildiği öne sürüldü.

Kamuoyuna yansıyan iddialar

Savcılık, İmamoğlu’nun mezuniyetine ilişkin kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğunu, bu kapsamda resmi kurumlara ve YSK’ya sahte belgeler sunduğunu ileri sürdü.

İddianamede ayrıca, yatay geçiş sürecinde usulsüz kontenjan artırımı, öğrenci listelerinde kayırma ve hileli işlemler yapıldığı da yer aldı.