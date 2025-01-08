Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasi yasak' davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili olarak "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açılmıştı. Bu davada, İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca, davada İmamoğlu'na siyasi yasak uygulanması isteniyor.

YSK üyelerine hakaret iddiası

Bu dava, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesinin ardından da devam ederken, İmamoğlu’nun yargılandığı başka bir dava da bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İmamoğlu'nun bu dava ile ilgili olarak da 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası istemiyle yargılanması sürüyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından, her iki davada da mütalaa için ek süre talep edilerek, davalar 11 Nisan 2025 tarihine ertelendi.