Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasi yasak' davası ertelendi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yargılandığı dava, bir kez daha ertelendi. Savcıya mütalaa sunabilmesi için ek süre verilmesi nedeniyle dava, 11 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili olarak "ihaleye fesat karıştırma" suçundan dava açılmıştı. Bu davada, İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca, davada İmamoğlu'na siyasi yasak uygulanması isteniyor.
YSK üyelerine hakaret iddiası
Bu dava, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelmesinin ardından da devam ederken, İmamoğlu’nun yargılandığı başka bir dava da bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan İmamoğlu'nun bu dava ile ilgili olarak da 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası istemiyle yargılanması sürüyor.
Tüm bu gelişmelerin ardından, her iki davada da mütalaa için ek süre talep edilerek, davalar 11 Nisan 2025 tarihine ertelendi.