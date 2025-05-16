Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk haline devam kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında yürütülen “mali suçlar” soruşturmasında aylık tutukluluk incelemesi tamamlandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, İmamoğlu ve diğer şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

23 Mart’ta tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, CHP İstanbul İl eski Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yakınlığıyla bilinen isimlerden Fatih Keleş, Buğra Gökçe, Serdar Haydanlı ve Ali Nuhoğlu’nun da bulunduğu şüpheliler için aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı.

Ekrem İmamoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılacak duruşmaya katılmayacağını dilekçeyle bildirdi. Diğer şüpheliler SEGBİS aracılığıyla bağlanarak tahliye talebinde bulundu.

Ancak Sulh Ceza Hakimliği, suçlamalara ilişkin öngörülen ceza miktarı, delilleri karartma ve tanıklar ile mağdurlar üzerinde baskı kurma ihtimalini gerekçe göstererek tutukluluğun devamına hükmetti.