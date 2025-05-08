Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirilmesine neden olan paylaşım ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ ve ‘terör’ soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun, 9,7 milyon takipçili X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişim engeli getirilirken erişim engeline gerekçe olarak gösterilen paylaşım da ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli gelmesine sebep olan paylaşım

İmamoğlu'nun hesabında 24 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan paylaşımda, Türk yargı sistemine yönelik eleştiriler yer alıyordu.

İmamoğlu, “Ya adalet, ya sefalet… Artık önümüzde başka seçenek yok” ifadeleriyle başladığı paylaşımda, yargılama süreçlerine ilişkin “Türk yargı tarihinin en büyük rezaletini yaşatanlar haklarında suç duyurusunda bulundum ve bulunmaya devam edeceğim” diye yazmıştı.

Paylaşımın devamında İmamoğlu, “Bir avuç muhterisin ülkemize ödettiği bedelin, yedikleri kul hakkının tarifi yok... Yalancı şahitler üretmeyi, masumları tutuklamayı ya da tutuklamakla korkutmayı yüce Türk yargısına nasıl yakıştırıyorsunuz?” yazdığı görüldü.

Ne olmuştu?

Söz konusu paylaşımın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun hesabından yapılan paylaşımların kamu düzenine zarar verdiği ve içeriklerin bizzat kendisi tarafından oluşturulmadığı gerekçesiyle 24 Nisan’da İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Mahkeme, 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası kapsamında, hesabın tamamına Türkiye’den erişimin tedbiren engellenmesine karar verdi. Kararda, yalnızca içeriğe yönelik engellemenin teknik olarak mümkün olmadığı belirtildi.

Engel kararının ardından, X'in avukatı Gönenç Gürkaynak, karara karşı bu sabah itirazda bulunacağını açıkladı. Gürkaynak, “Konuyla ilgili tüm hukuki temelleri ortaya koyan bir başvuruyu ilgili mahkemeye sunacağım” dedi.

19 Mart’ta gözaltına alınan ve 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, o tarihten bu yana mesajlarını avukatları aracılığıyla sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyordu.