Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına neden ulaşılamıyor, erişim engeli kararı mı getirildi, yasaklandı mı, neden yasaklandı?

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk ve 'terör' soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınmış, 23 Mart'ta ise 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanmıştı.

Soruşturmanın siyasi saiklerle yapıldığını düşünen Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek üzere yurt genelinde eylemlere başlamıştı.

CHP'nin bu kapsamdaki son mitingi dün İstanbun'un tarihi Beyazıt Meydanı'nda yapılırken, takvimler 8 Mayıs'a döndüğü sıralarda İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

X üzerinden İmamoğlu'nun tweet'lerini görme isteyen kullanıcılar, “Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi” uyarısıyla karşılaştı.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına neden erişim engeli getirildi?

Cezaevinden mesajlarını X aracılığıyla veren ve milyonlaca takipçici bulunan İmamoğlu'nun hesabının neden, kimin talebiyle erişime engellendiği ise merak konusu oldu.

Kullanıcılar "İmamoğlu'nun X hesabına neden erişim engeli getirildi", "İmamoğlu'nun X hesabı neden yasaklandı", "İmamoğlu'nun X hesabı neden açılmıyor" sorularını sormaya başladı.

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının Türkiye'den erişime neden engellendiğine dair resmi açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan İmamoğlu'nun, X hesabından yapılan paylaşımları kendisinin yapmaması ve kamu düzenine zarar vermesi nedeniyle "tutukluluğun sona ermesine karadar tedbiren erişim engeli getirilmesi için" itirazda bulundu.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24 Nisan 2025 tarihli talebi ve 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesinin 3. fıkrası uyarınca İmamoğlu’nun hesabına erişim engeli getirdi.

Hakimlik kararında “Hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesinin mümkün olamayacağı” gerekçesine yer verdi.