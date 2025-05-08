Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı kapatıldı mı? İmamoğlu'nun X hesabı neden kapandı, ne zaman açılacak?

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi. 9.7 milyon takipçisi olan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabının kapatılmasının ardından konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Ekrem İmamoğlu'nun X hesabı neden kapatıldı?" sorularına cevap aramaya başladı.

İmamoğlu'nun X hesabı neden kapatıldı?

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına giriş yapanlar "Yasal talep doğrultusunda, TR sınırları içindeki @ekrem_imamoglu için erişim engellendi" yazısıyla karşılaşıyor.

Erişim engeli kararının 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Avukat Gönenç Gürkaynak X platformundan yaptığı açıklamada, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemesinde konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir itiraz başvurusunu bu sabah yapmış olacağım. O noktada X de bu adımın atıldığını ayrı bir post ile kamuoyuna duyuracaktır. Bir ihtimalle tüm dilekçenin içeriğine de o post içeriğinde link verirler" dedi.