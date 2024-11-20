Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan ‘ihaleye fesat karıştırma’ soruşturmada kapsamında yargılandığı dava bugün Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma 8 Ocak'a ertelendi.

İddianameden

İddianamede, 29 Aralık 2015’te ‘Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi’ ihalesi sırasında İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye başkanı olduğu, diğer sanıklarınsa belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.

Beylikdüzü Belediye başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede şöyle denildi:

“Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçunu işledikleri anlaşılmıştır.”

İddianamede, sanıklar İmamoğlu, Ülken, Gül, Çetin, Çuhadar, Hepgül ve Dişisağlam hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan üçer yıldan yedişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.