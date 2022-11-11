Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada erteleme kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mutalaasını vererek İmamoğlu'nun hapis ve siyaset yasağıyla cezalandırılmasını istedi.

İmamoğlu'nun avukatları hakimin usulü takip etmediğini gerekçe göstererek reddi hakim talebinde bulunurken bir sonraki duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

Dava bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

İmamoğlu'nun avukatı Gökhan Günaydın dava sonrası yaptığı açıklamada, savcının hem siyasi yasak hem de hapis cezası istediğini belirterek, "Reddi hakim talebimiz incelenmeden mutalaa üretilmemesi gerekirken, bu talebimize rağmen verilmesi peşinen kararla gelindiğini gösteriyor" diye konuştu.

İptal edilen 2019 seçimlerinden sonra yaptığı bir konuşmada kamu görevlisine hakaret etmekle suçlanan İmamoğlu'nun haziran ve eylülde yapılması gereken duruşmaları ertelenmişti.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla bir yıl üç ay 15 günden dört yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.