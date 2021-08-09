Ekşi Sözlük'teki paylaşıma soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük'teki "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle, paylaşımla ilgili şahıs veya şahıslar hakkında, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Bu aşamada soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı belirtildi.